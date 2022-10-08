Четыре человека пострадали в аварии на внешней стороне 57 км МКАД Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве четыре человека пострадали в результате аварии на внутренней стороне 57 километра МКАД у развязки с Молодогвардейской улицей. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что на МКАД столкнулись два автомобиля – «Хендэ» и «Мазда». В результате ДТП травмы получил водитель и три пассажира корейской иномарки. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

В Дептрансе добавили, что в настоящий момент на участке перекрыта лишь одна полоса. Дорожная ситуация не осложнена.

Ранее KP.RU сообщал, что МКАД в районе Молодогвардейской улицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение было сильно затруднено: работали четыре полосы из семи. Автомобилистов просили выбирать альтернативные пути проезда.