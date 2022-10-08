Две легковушки столкнулись на Домодедовской улице в Москве

В Москве на Домодедовской улице столкнулись две легковушки Фото: Департамент транспорта Москвы

На юге Москвы на Домодедовской улице в районе дома 1, корпус 1 столкнулись две легковые машины. Информация о пострадавших устанавливается, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что в результате удара у одного из автомобилей сильно помялась часть переднего бампера и колесо. На месте ДТП работают сотрудники и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

При выезде на Шипиловскую улицу заняты три полосы. Движение в районе аварии не затруднено.

Ранее KP.RU сообщал, что четыре человека пострадали в аварии на внешней стороне 57 км МКАД у развязки с Молодогвардейской улицей. Столкнулись два автомобиля «Хендэ» и «Мазда», водитель и пассажиры корейской иномарки попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Движение на участке было затруднено, работали четыре полосы из семи.