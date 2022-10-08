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Происшествия8 октября 2022 13:52

Мужчина застрял в трубе дренажной системы на Новочеркасском бульваре в Москве

Спасатели извлекли его из трубы, по предварительным данным, он не пострадал
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На юго-востоке Москвы человек застрял в трубе дренажной системы

На юго-востоке Москвы человек застрял в трубе дренажной системы

Фото: Мария ЛЕНЦ

На юго-востоке Москвы человек застрял в трубе дренажной системы, проходящей между прудами. В настоящий момент спасатели вытащили мужчину наружу. По предварительным данным, он не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Человек застрял в трубе дренажной системы между прудами, в настоящее время спасатели пытаются извлечь его», - рассказал собеседник агентства.

ЧП произошло на Новочеркасском бульваре в районе дома 12А. Спасателям не сразу удалось извлечь застрявшего человека. Специалисты устанавливают, как мужчина оказался в трубе дренажной системы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве на смотровой площадке Останкинской телебашни из-за непогоды застряли несколько человек. Люди провели наверху около двух часов, а после все же смогли спуститься на лифтах вниз. На экскурсии находились туристы и группы школьников.