В Москве мобилизованные получают необходимую помощь и экипировку прямо на пунктах мобилизации

Спецодежду, аптечку, теплые вещи и предметы личной гигиены призванным на службу выдают прямо в пунктах мобилизации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Получившим повестки москвичам нет необходимости приносить с собой в военкомат одежду, лекарства и предметы личной гигиены. Все, что нужно, мобилизованным выдают прямо в пунктах мобилизации. Необходимыми для службы вещами призванных на службу горожан обеспечивает правительство столицы из своих запасов.

«Мобилизованные получают полное обмундирование у себя в части. Здесь выдается спецодежда, аптечка, спальные мешки, косметичка, термобелье», - рассказала корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» сотрудник пункта мобилизации на севере столицы Карина.

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Сотрудники пунктов мобилизации на месте помогают призывникам решать возникающие вопросы.

«Это могут быть вопросы, связанные с подвозом вещей, довозом каких-то документов, если требуется срочная отправка. Также здесь у нас находится территориальный центр социального обслуживания, который решает вопросы опекунства, вопросы, связанные с одинокими отцами. Все вопросы рассматриваются, оказываем всю помощь», - рассказал заместитель главы управы Бутырского района Иван Собкалов.

Многие мобилизованные отмечают, что процедура оформления документов во временных мобилизационных пунктах организована быстро и четко. Будущим военнослужащим не нужно томиться в очередях. Во многих пунктах организованы специальные помещения для отдыха и ожидания, где можно посмотреть по телевизору фильмы или выпить чаю.

«В принципе, довольно быстро все. Меня передали сначала одному сотруднику, потом второму сотруднику, потом сфотографировали - и все», - рассказал журналистам один из пришедших на пункт москвичей.

Председатель всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Ляпин считает, что хорошо организованная работа в рамках частичной мобилизации во многом зависит от сотрудничества военкоматов и региональных властей.

«Где-то у военкомов налаженные контакты с руководителями регионов, с их помощниками. И это позволяет оперативно устранить недостатки, наладить взаимодействие и оказание помощи», - отметил Евгений Ляпин.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные военнослужащие будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, в Москве 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных горожан. Сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, оказать адресную социальную помощь, дать бесплатную юридическую консультацию.