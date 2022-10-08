Возобновилась продажа билетов из Крыма в Москву и обратно на 8 и 9 октября Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Компания «Гранд Сервис Экспресс» возобновила продажу билетов на 8 и 9 октября 2022 года на поезда, следующие из Крыма в Москву и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе переводчика.

В частности, речь идет о поездах №174 Москва – Евпатория, №174 Евпатория – Москва, №166 Симферополь – Москва, №28 Симферополь – Москва. Кроме того, запустят составы №316 Адлер – Симферополь, №426 Симферополь – Кисловодск, №8 Севастополь – Петербург, а также №316 Симферополь – Адлер и №76 Симферополь – Омск.

Кроме того, в компании добавили, что в субботу вечером поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из Крыма. Он будет следовать по Крымскому мосту.

Ранее KP.RU сообщал, что поезда из Севастополя, Симферополя и Евпатории в Москву запустят по графику. Информация о расписании остальных составов появится позднее.

Напомним, железнодорожное пассажирское сообщение через Крымский мост было приостановлено из-за подрыва грузовика. ЧП произошло примерно в шесть утра 8 сентября. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, три человека погибли.