Две спортивные площадки обустроят возле станции «Сокольники» БКЛ в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве возле строящейся станции «Скольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) появятся две универсальные спортплощадки. Одна из них расположится на улице Гастелло, вторая – в Поповом проезде, сообщили на сайте столичного стройкомплекса.

Длина площадок 32 метра, ширина – 19 метров. Специалисты огородят площадки белой сеткой и сделают экопокрытие из каучуковой крошки. Они подойдут для игры в волейбол и баскетбол. Кроме того, здесь установят тренажеры для воркаута: шведские стенки, брусья и турники.

Отмечается, что сейчас на территории также идут работы по благоустройству. От выхода из метро до парка «Сокольники» появится липовая аллея с клумбами-скамейками.

В пресс-службе добавили: строительство Большой кольцевой линии – это один из самых масштабных транспортных проектов во всем мире. Длина ветки составит около 70 километров, на ней откроется 31 станция.

Ранее KP.RU сообщал, что футбольное поле с подогревом появилось в Ясеневе. Его размер – 100 на 65 метров. Спортивный объект уже вводят в эксплуатацию.