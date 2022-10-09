Семейное дело. Заммэра Ефимов рассказал как династия москвичей работает на заводе

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Хочешь стать успешным? Кадровики советуют – не сиди на месте: каждые пять лет меняй компанию. Получив определенный опыт, не стесняйся совершать новый шаг в профессии… Казалось бы, современная кадровая философия полностью искоренит желание москвичей работать на одном заводе или фабрике поколениями. Но этого не случилось. Многие люди по-прежнему строят карьеру по принципу «где родился там и пригодился» - на одном предприятии. Разумеется, обрастая родственниками, детьми и даже внуками.

Как итог - в столице есть по меньшей мере 3000 фабрик и заводов, на которых трудится несколько поколений московских семей. О самых ярких из них рассказали на праздновании Дня московской промышленности.

«Весной мы запустили городской проект «Династии московской промышленности», посвященный специалистам, которые работают на производствах целыми семьями. За это время в нем приняли участие 67 человек с общим стажем более 1,5 тысячи лет», – пояснил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил: важно, что молодые специалисты идут работать на заводы и фабрики, вдохновляясь примером родителей.

Участниками нынешнего проекта стали 20 семей с 20 московских предприятий. Но это не предел.

«В будущем мы хотим этот проект развивать, больше говорить о плюсах преемственности поколений и престиже современных производственных специальностей», - добавил Владислав Овчинский.

ЗАВОДСКАЯ РОМАНТИКА

Одна из таких династий — семья Приступиных, которая трудится на Московском тормозном заводе «Трансмаш». Уже более века это предприятие выпускает тормозные системы для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Общий стаж Приступиных до этой цифры пока немного не дотягивает: на шестерых родственников-коллег - 72 года.

Заводские страницы истории семьи открылись 16 лет назад, когда на предприятие устроился глава семьи Анатолий Приступин. Прежде москвич работал водителем, но уже много лет раздумывал о том, чтобы стать рабочим. По его словам, привлекала заводская романтика.

После того, как он устроился на «Трансмаш» маляром производства локомотивных приборов, к нему через пару месяцев присоединилась и супруга Елена. Имея за плечами 18-летний стаж в фармацевтике, она окончила трехмесячные курсы и стала сверловщиком. Сейчас она занимает должность слесаря механосборочных работ.

«Было сложно работать с людьми напрямую, особенно с посетителями в аптеке. На заводе, конечно, тоже тяжело, но физически. Смена профессии меня не пугала, я уверенный в себе человек. Если решила, то обязательно сделаю, нет пути назад. Так и сменила белый халат на рабочую форму», - рассказала Елена Приступина.

Анатолий и Елена проводят рабочие дни в соседних помещениях одного цеха. Пока глава семьи окрашивает детали приборов тормозных систем, его супруга распаивает соединительный кабель для крана машиниста – важного прибора, который управляет тормозами поезда.

«Работа интересная: покрасил детали, сделал дело, и душа радуется. Болеешь за наш завод, за российское производство. Хочется делать лучше и не отставать от других. Еще у нас постоянно улучшаются условия труда, устанавливают новое оборудование», - рассказывает Анатолий Приступин.

«Ответственно подходишь к делу. Мы сами живем за городом, постоянно пользуемся электричками, поэтому, можно сказать, всегда находимся рядом с результатом своих трудов», - добавляет Елена Приступина.

Возле рабочего места Анатолий Приступин выращивает цветы, это его хобби. На подоконнике стоят фикус, декабрист, спатифиллум и другие растения.

ЗАВОД КАК ЧАСТЬ СЕМЬИ

Вслед за супругами Приступиными на предприятие пришли обе их дочери. Младшая, Наталья, начала с должности экспедитора коммерческого отдела, а в итоге доросла до руководителя группы. На «Трансмаше» она трудится 12 лет.

Здесь же водителем транспортного цеха работает ее супруг Константин Клюй. Карьеру на заводе он начинал с должности плотника.

Вслед за младшей сестрой на предприятие пришла старшая дочь супругов Анастасия Порцева. Ее муж - Сергей Порцев - работает на заводе токарем четвертого разряда.

Совместная работа делает семью Приступиных крепче. Они вместе ездят на работу, обедают в заводской столовой, отдыхают по путевкам от предприятия и обсуждают общие дела.

Как рассказывает Елена Приступина,коллеги и знакомые спрашивают, трудно ли сохранить хорошие отношения в семье, когда все ее участники и дома, и на работе находятся буквально бок о бок..

«Важно уважение друг к другу, к своим родителям и супругам. Но разное бывает, иногда и итальянские страсти кипят. Порой обсуждаем работу и даже спорим, ругаемся. Но в результате приходим к компромиссу. Завод стал неотъемлемой частью нашей семьи», - объяснила Елена.

Кстати, на заводе уже побывали и внуки Елены и Анатолия. Старшей дочери Анастасии Порцевой десять лет - школьницу взяли на предприятие во время празднования Дня Победы.

«Пока старшая дочь хочет стать мультипликатором, но посмотрим, как жизнь сложится. Заставлять идти к нам на завод не будем, но, если появится желание — поддержим», - рассказала Анастасия Порцева.

Узнать о других семьях можно на странице проекта «Династии московской промышленности». Здесь собраны 20 историй о москвичах, которые работают поколениями на столичных заводах и фабриках.