Тишковец: Москву 9 октября ждет солнечная погода в первой половине дня и ливни - во второй

9 октября погода в столице изменится, но пока можно насладиться последними теплыми часами золотой осени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 9 октября, в Москве солнечная погода сменится пасмурной, ожидаются кратковременные дожди, сообщил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. При этом в первой половине дня будет тепло и ясно.

В течение дня воздух в столице прогреется до 13-15 градусов тепла, в Подмосковье - до +11...+16. После обеда станет прохладнее, небо заполонят облака.

- Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, из-за чего небо во второй половине дня нахмурится, а ближе к вечеру прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 5-7 миллиметров, - прокомментировал Евгений Тишковец.

Ветер западных и юго-западных румбов будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник, 10 октября, по данным Росгидрометцентра, ожидается понижение температуры до 6-8 градусов тепла. Пройдут дожди.

Эта ночь, как сообщал KP.RU ранее, станет последней в череде относительно теплых ночей. В последующие дни недели температура будет доходить до ноля, возможны заморозки.