Косметический ремонт 14 тысяч подъездов выполнили в домах Москвы в 2022 году

Ремонт в столичных подъездах был проведен косметический Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в жилых домах столицы отремонтировали более 14 тысяч подъездов, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Наибольшая часть объектов расположена в многоэтажках Северного, Северо-Западного, Западного и Восточного административных округов.

Работы выполнялись по единому плану косметического ремонта. Прежде всего, рабочие красили входные группы, приводили в порядок потолки и стены. Но были внимательны и там, где требовался мелкий ремонт окон, лестницы или освещения.

- В некоторых холлах и тамбурах при необходимости ремонтировали оконные и дверные блоки, перила и ступени, меняли таблички этажности и осветительные приборы, - объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичи могут оценить качество ремонта и в случае недовольства, например, плохо покрашеными стенами или криво установленными окнами, сообщить об этом на портал «Наш город» (gorod.mos.ru). Ранее KP.RU рассказал, как это сделать.