Общий долг водителей за оплату парковки в Москве составил 11,7 млн рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Пресс-служба столичного Дептранса сообщила, что общий долг водителей за оплату парковки в Москве составил 11,7 млн рублей. С начала года за долги чаще всего эвакуировали автомобили таких марок, как Mercedes, BMW, Toyota, Lexus и Porsche

Как рассказывает РИАМО, регулярно проходят рейды по поиску крупных должников по штрафам. Авто будет находиться на спецстоянке, пока его владелец не погасит долг.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы следим за соблюдением правил платной парковки, а также регулярно выявляем должников по неоплате и штрафам. Это необходимо для безопасности на дорогах – машины таких водители могут стать причинами аварий. Просим автомобилистов не копить штрафы и оплачивать их вовремя, в ином случае судебные приставы могут наложить повторный штраф в двукратном размере или арестовать автомобиль», – сказал заммэра Москвы, руководитель Дептранса города Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что почти 1,4 тыс. дорогих автомобилей отправили на спецстоянки в Москве за нарушения правил парковки. Среди них 256 Мерседесов, 221 - Порше, 198 - БМВ, 61 - Ауди, 18 - Тесл и 12 - Бентли. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Специалисты подвели итоги за три летних месяца работы эвакуаторов «Московского паркинга». Дорогие авто забирали на штрафстоянки из-за несоблюдения владельцами правил — они оставляли свой транспорт в неположенных местах.

Согласно статистике, во второй половине лета число перемещенных Bentley выросло в три раза. Владельцы Mercedes и Porsche вдвое чаще попадались на нарушения правил парковки. А вот хозяева электромобилей Tesla во второй половине лета стали ответственнее: 17 машин на спецстоянках в начале сезона против одной в конце.