Москвичам рассказали о 7 выставках для детей в рамках «Московской музейной недели» с 10 по 16 октября

Посетить выставки дети и родители смогут бесплатно, но в определенные дни Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице в рамках «Московской музейной недели» с 10 по 16 октября 2022 года пройдет как минимум семь выставок, которые будут интересны семьям с детьми разного возраста, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Вход на экспозиции будет бесплатным.

Историю русской парфюмерии можно будет узнать на выставке «Три века русской парфюмерии» в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Большинство экспонатов - из дореволюционного времени. На выставке покажут парфюмерный набор товарищества «Брокар и Ко», нашумевший на открытии магазина на Ильинке, флакон из-под духов «Шапка Мономаха», выпущенных в честь 300-летия дома Романовых (товарищество «Брокар и Ко»), знаменитый флакон в память 300-летия дома Романовых, принадлежащий инокине Марфе (товарищество «А. Сиу и Ко»).

Выставка будет действовать до конца 2022 года, но только в среду, 12 октября, посмотреть ее экспонаты можно будет бесплатно.

В павильоне «Геология» на ВДНХ откроется выставка «12 признаков живого», рассчитанная именно на школьников.

- Это захватывающее повествование ученых-биологов и современных художников о том, как все существующее на нашей планете и за ее пределами взаимосвязано друг с другом, - уточняется в сообщении.

Демонстрация экспонатов пройдет с ипользованием технологий дополненной реальности. Бесплатный вход действует 13 октября.

Музей космонавтики также 13 октября отменит плату за вход на выставку живописи «Мечты и реальность». Также в этот день можно будет бесплатно осмотреть основную экспозицию Дарвиновского музея.

Учеников старших классов и их родителей приглашают на выставку «Образ Петра I в творчестве А.С. Пушкина» в Государственном музее А.С. Пушкина. Бесплатный вход - 14 октября.

16 октября будет свободным вход на выставку «Конь-огонь» с живописью, скульптурой и предметами декоративно-прикладного творчества от художников-наивистов. Она откроется 12 октября в филиале «Музей русского лубка и наивного искусства» Галереи Ильи Глазунова (Союзный проспект, дом 15а).

В самой Галерее Ильи Глазунова открылась выставка «Народный костюм губерний России (XVIII — начало XX века)». 16 октября ее можно будет посетить бесплатно.