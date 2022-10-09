В Москве выявлен минимальный суточный прирост заболевших коронавирусом с 15 марта 2022 года

Количество заражений коронавирусом в Москве идет на спад Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве за минувшие сутки 8 октября обнаружено 1266 случаев заражения коронавирусом, что является минимальным с 15 марта 2022 года показателем, сообщает ТАСС. В этот день медики зафиксировали 999 новых пациентов, а сутки спустя статистика стала ежедневно пополняться показателями свыше 1200 случаев.

При этом 1585 человек за тот же период медики признали выздоровевшими от Covid-19, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф. Скончались от инфекции за минувшие сутки 23 пациента.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в 2020 году составило 3 211 861 случай заражения.

Отметим, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1305 случаев, а в Подмосковье - 518 заражений. В остальных регионах России прирост составил менее тысячи случаев.

Как сообщал KP.RU, накануне в Москве выявили 1553 новых случая заражения коронавирусом.