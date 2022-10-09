Станцию БКЛ «Давыдково» и улицу Верейскую на западе Москвы соединила экотропа длиной 1,5 км

Учитывая протяженность пешего маршрута в полтора километра, прогулка по нему займет 12-15 минут Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Открытую год назад станцию Большой кольцевой линии метро Москвы «Давыдково» с улицей Верейской, расположенной примерно в 700 метрах южнее, теперь соединяет живописная экотропа с хорошим освещением и скамьями для отдыха, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Ее длина составляет около 1,5 километра, и на всем протяжении она ведет пешехода через природный парк «Долина реки Сетунь», в том числе - по 24-метровому мосту через реку.

От обычных пешеходных маршрутов экотропа отличается тем, что органично вписывается в окружающий ландшафт и создается из экоматериалов. Вместо плиточного тротуара или асфальтированных дорожек тут на 885 свай уложено покрытие из террассной доски. Дорогу освещют светильники на 54 торшерах.

Кроме того, есть места для отдыха. Зоны с лавочками расположены в четырех местах экотропы.

- Ранее в рамках первого этапа обустроили комфортный маршрут через Козловский лес с местами отдыха, детскими и спортивными площадками. На втором этапе по просьбам местных жителей проложили пешеходную дорожку между станцией метро и Верейской улицей, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заодно был приведен в порядок и тротуар на Верейской улице. Кстати, как писал KP.RU ранее, на территории этого парка вблизи Сетуни можно встретить бобров.