Эксперт объяснил, почему 2022 год очень удачный для покупки квартиры в Москве

Эксперт назвал преимущества покупки квартиры в Москве в 2022 году Фото: Кира Санникова

В настоящий момент на рынке недвижимости в Москве наблюдаются неплохие скидки, и это является отличным поводом для того, чтобы задуматься о приобретении квартиры. Так считает эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, назвавший плюсы нынешнего положения в интервью «Вечерней Москве».

По словам Ракуты, осень 2022 года - лучшее время, чтобы купить квартиру для жизни, а не для дальнейшего заработка на ней. В нынешних обстоятельствах покупатели могут получить очень большую скидку, от 30 до 40%, и это беспрецедентный случай для рынка недвижимости в столице.

Эксперт напомнил, что приобретение "вторички" сопряжено с определённым риском. Такая недвижимость покупается по доверенности, что менее надёжно с юридической точки зрения. Более того, сделки с недвижимостью такого типа по большой скидке негативно влияют на весь рынок в целом, при том что уже обжитая недвижимость долгое время находилась в стагнации.

При этом продавать свою квартиру сейчас крайне невыгодно из-за снижения покупательской способности граждан. Тем не менее, речь идет исключительно о «вторичке» - новостройки переживают не лучшие времена. Центробанк прекращает меры поддержки девелоперов, а многие «первички» продавались именно по субсидиям, достигавшим порядка 50%. Теперь стоимость ипотеки такого жилья вырастет в разы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что более 4 тыс. сделок с недвижимостью в Москве заключаются при помощи электронных договоров.