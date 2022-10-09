Синоптики прогнозируют в Москве нулевую температуру в ночные часы после 10 октября

Синоптики прогнозируют нулевую температуру в ночные часы после 10 октября Фото: Светлана Макеева

Синоптики рассказали о погоде, какая ожидает москвичей на новой рабочей неделе. После 10 октября в Москве и Подмосковье ожидается теплая солнечная погода преимущественно без осадков.

10 октября переменная облачность, днем воздух прогреется до 10-12 тепла, а ночью будет всего +6…+8 градусов.

Такая же температура будет стоять почти все неделю. Только в некоторые дни ночью воздух остынет до нуля градусов.

Атмосферное давление ожидается высоким: от 750 до 755 мм рт. ст, пишет РИАМО.

- Действительно, сейчас в Центральном регионе наступает золотая пора. Солнечно, переменная облачность, перистые облака, листва заиграет яркими красками, температура 12-15 градусов. Словом, красивая погода. Кстати, психологи говорят, что шуршание листвы под ногами успокаивает, поэтому обязательно выходите гулять», — цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Стоящую сейчас погоду синоптики называют золотой осенью, но предупреждают, что скоро этот благодатный период закончится, передает телеканал "360".