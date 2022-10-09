Более 150 тыс. маломобильных граждан перевезло социальное такси Москвы за год Фото: Департамент транспорта Москвы

С начала 2022 года московские автобусы «социального такси» перевезли более 150 тыс. маломобильных граждан по коллективным заявкам. О том, как работает столичный общественный транспорт с инвалидами и пожилыми людьми, рассказали в Департаменте транспорта города.

В московских автобусах «соцтакси» предусмотрены пандусы, а также подъёмники и крепления для инвалидных колясок. Внутри салона располагаются особые зоны, которые могут модифицироваться по необходимости под габариты и количество колясок. Тут же располагается бортовая кухня, туалет и есть даже специализированная зона для размещения собаки-поводыря. Для комфорта пассажиров предусмотрены климат-контроль и мультимедийная система.

Сейчас в Москве ведется работа по повышению доступности социального такси для граждан. Помимо 150 тыс. перевезенных пассажиров, автобусы совершили около 60 выездов в санатории и на экскурсии по Золотому кольцу. Также соцтакси осуществляет перевозку к социальным объектам, например, больницам. Таких пассажиров в 2022 году перевезли 3,7 тыс.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве строится обновлённая транспортная инфраструктура с учётом комфорта маломобильных граждан.