Люблинская улица в Москве будет перекрыта до 6 декабря из-за ремонта дороги Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве запланировали строительные работы на Люблинской улице, в связи с чем она будет перекрыта для проезда автомобилей с 13 октября до 6 декабря. Предупреждение для водителей опубликовали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

В ведомстве отметили, что перекрытие будет не полным - заблокируют для проезда только одну полосу. Однако чтобы не создавать пробку, автомобилистам рекомендуют подумать над путями объезда заранее и учитывать их на время строительных работ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве изменили схему движения на нескольких улицах с 5 октября в связи с переустройством инженерных сетей, а также из-за киносъёмок. Например, с 5 октября по 24 декабря перекрыто пересечение 1-й Владимирской улицы и Зелёного проспекта. А в переулке Огородная Слобода от пересечения с Гусятниковым переулком движение ограничат 4, 12 и 15 октября с десяти утра до десяти вечера, однако это ограничения будут временными, всего на несколько минут.