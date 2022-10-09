Тишковец: золотая осень в Московском регионе продлится до 14-16 октября

Тёплая осень в Московском регионе продлится до 14-16 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Москвы и Московской области смогут наслаждаться «золотой осенью» ещё неделю - она закончится только к следующему уикенду, 14-16 октября. Об этом заявляет ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По мнению эксперта, следующая неделя во всей Центральной России будет очень комфортной и тёплой, что не характерно для середины октября, так как обычно в это время происходит смена подсезонов, и погода меняется на более холодную и колючую.

Тишковец полагает, что после небольших дождей, ожидающихся вечером воскресенья 9 октября и в ночь на 10 октября, Центральные регионы вступят в ещё одну неделю золотой осени, когда будет солнечно, ясно и тепло. Температура воздуха в Москве и Подмосковье будет держаться в районе +13 градусов по Цельсию, осадков и сильного ветра не ожидается.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в ночь на 10 октября в Москве температура воздуха может опуститься до нуля градусов.