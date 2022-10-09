Синоптик Тишковец предупредил о ливне в Москве в ближайшие часы

Тишковец: Сильный дождь накроет Москву в ближайшие часы

На Москву надвигается холодный атмосферный фронт, который зальёт город не проливными, но весьма обильными дождями. Об этом сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале.

Как заявляет эксперт, в ближайшие 30-90 минут атмосферный фронт достигнет Москвы, и на город прольются дожди с уровнем осадков от 2 до 6 миллиметров при месячной норме в 59 миллиметров. Это не проливные «тропические ливни», но зонт приготовить стоит.

Синоптик отметил, что никакой опасности холодный фронт с собой не принесёт, однако вечер кому-то вполне может испортить, так как дожди прогнозируются вплоть до полуночи и закончатся примерно в половину первого ночи, 10 октября. Как только дожди закончатся - погода начнёт постепенно улучшаться.

Ранее KP.RU сообщал о том, что золотая осень в Москве и Московской области продлится до 14-16 октября.