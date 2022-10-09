На мобилизационные пункты в Москве продолжают прибывать добровольцы

Семьи мобилизованных приходят к военкоматам, чтобы проводить своих близких. Фото: Мария ЛЕНЦ

На временные мобилизационные пункты Москвы продолжают прибывать жители столицы, среди них много добровольцев. Горожане говорят, что чувствуют свой долг перед страной, и готовы защищать Родину и свои семьи. Некоторые приняли решение отправиться в зону боевых действий, не дожидаясь призыва, после вчерашнего взрыва на Крымском мосту. Добровольцы подчеркивают: такое не должно повториться.

«Прибыл добровольцем на сборный пункт, посчитал своим долгом прийти, потому что чувствую внутреннюю необходимость с учетом крайнего теракта, когда был взорван мост. Надо постараться всеми силами пресечь это», - рассказал один из пришедших на пункт мобилизации мужчин корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

Другой москвич отметил, что настроение среди получивших повестки горожан и добровольцев, царит патриотическое.

«Отнеслись все с пониманием, все понимают, как бы пришли к этому с патриотизмом. Патриотизм для меня - это родина. Я всегда и везде повторяю одни слова - одна страна, одна столица, святая мать - красавица Москва. Вот за нее и иду», - сообщил мужчина.

Получившим повестки москвичам нет необходимости приносить с собой в военкомат одежду, лекарства и предметы личной гигиены. Все, что нужно, мобилизованным выдают прямо в пунктах сбора. Необходимыми вещами призванных на службу горожан обеспечивает правительство столицы из своих запасов.

«Обмундирование предоставлено именно городом нашим солдатам. Солдаты будут получать полное обмундирование у себя в части. Здесь у нас спецодежда выдается: носки, шапки, мешки, косметички, аптечки», - рассказала журналистам сотрудник пункта отправки мобилизованных.

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Сотрудники пунктов мобилизации на месте помогают призывникам решать возникающие вопросы.

Многие мобилизованные отмечают, что процедура оформления документов во временных мобилизационных пунктах организована быстро и четко. Будущим военнослужащим не нужно томиться в очередях. Во многих пунктах есть специальные помещения для отдыха и ожидания, где можно посмотреть по телевизору фильмы или выпить чаю.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные военнослужащие будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, в Москве 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных горожан. Сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, оказать адресную социальную помощь, дать бесплатную юридическую консультацию.