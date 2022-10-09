Мотоцикл и две легковушки столкнулись на МКАД у Можайского шоссе

Авария произошла неподалёку от развязки с Можайским шоссе Фото: Департамент транспорта Москвы

9 октября, в воскресенье, на 56-м километре МКАД столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. Авария произошла неподалёку от развязки с Можайским шоссе, сейчас движение здесь частично перекрыто. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве сообщают, что на месте ДТП уже находятся экстренные службы города, уточняются обстоятельства происшествия и информация о пострадавших. Водителей предупреждают об ограничении движения на 56-м километре МКАД - пока что действуют только три полосы из пяти. По возможности, лучше искать маршрут для объезда.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве перекроют движение по одной полосе Люблинской улицы, с 13 октября по 6 декабря. Причиной для создания таких неудобств водителям стали строительные работы, запланированные на данном участке.

Также мы писали о том, что еще ряд улиц будет перекрыт частично или полностью, начиная с 5 октября на длительный срок.