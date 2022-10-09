Легковушка сбила водителя самоката на зебре в Москве

В результате столкновения человек на самокате отлетел на несколько метров Фото: принтскрин видео.

На Лукинской улице в районе дома номер 10 в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате. Об этом сообщает Телеграм-канал Дептранс Оперативно.

На кадрах, представленных на видео, видно, как от столкновения водитель самоката отлетел на несколько метров. О его состоянии ничего не сообщается.

Обстоятельства инцидента уточняются. Движение в районе ДТП не затруднялось.

Ранее KP.Ru сообщал об аварии на МКАД у Можайского шоссе. 9 октября, в воскресенье, на 56-м километре МКАД столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. В связи с этим движение на трассе рядом было частично перекрыто.