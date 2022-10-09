Зона отдыха "Берёзовая роща" в Зеленограде открылась после реконструкции

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Зеленограде после реконструкции открылась обновлённая зона отдыха «Берёзовая роща», в которой работы провели с сохранением старого лесного массива, украшавшего район ещё со времён первой застройки. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.

Реконструкция проводилась по программе «Мой район». Здесь полностью заменили покрытие всех пешеходных дорожек, установили парковые качели и скамейки для отдыха, поставили площадку для собак, где можно как выгуливать, так и дрессировать своего питомца. Также в «Берёзовой роще» обустроили несколько тихих зон отдыха и полностью обновили уличное освещение.

Помимо прочего, здесь были приведены в порядок существующие детские площадки - их перестроили и дооснастили, а также добавили снарядам «лесную» тематику. Территорию дополнили новым озеленением, не тронув при этом уже существующие кустарники, деревья и цветники.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Зеленограде планируют построить промышленный комплекс сразу на четыре предприятия, который будет заниматься производством строительных материалов.