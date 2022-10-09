«Кто, если не мы?»: Москвичи приходят на пункты мобилизации, не дожидаясь повесток

Многие москвичи не дожидаются повесток и прибывают в военкоматы сами, по собственной инициативе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи продолжают активно приходить на пункты мобилизации. Многие горожане не дожидаются повесток и прибывают в военкоматы сами, по собственной инициативе. Они записываются добровольцами, чтобы отправиться в зону СВО.

«Бывал в горячих точках. Повестку ждал. Родина призвала, готов защищать граждан Российской Федерации. Кто, если не мы?», - рассказал один из добровольцев в мобилизационном пункте на ВДНХ корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

Необходимая экипировка для мобилизованных предоставляется прямо на сборных пунктах. Получившим повестки москвичам нет необходимости приносить с собой в военкомат одежду, лекарства и предметы личной гигиены. Все, что нужно, им выдают прямо в пунктах сбора. Необходимыми вещами призванных на службу горожан обеспечивает правительство столицы из своих запасов.

«Мобилизованные получают полное обмундирование у себя в части. Здесь выдается спецодежда, аптечка, спальные мешки, косметичка, термобелье», - рассказала журналистам сотрудник пункта мобилизации на севере Москвы Карина.

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Сотрудники пунктов мобилизации на месте помогают призывникам решать возникающие вопросы.

Призывники отмечают, что процедура оформления документов во временных мобилизационных пунктах организована быстро и четко. Будущим военнослужащим не нужно томиться в очередях. Во многих пунктах есть специальные помещения для отдыха и ожидания, где можно посмотреть по телевизору фильмы или выпить чаю. Также призывников обеспечивают горячим питанием - в военкоматах работает полевая кухня.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. Всего в рамках призывной кампании будут призваны около 300 тысяч резервистов.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому мобилизованные москвичи будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, в Москве 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Его сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, получить адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.