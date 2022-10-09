Три автомобиля столкнулись в Митьковском тоннеле в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне ТТК, в Митьковском тоннеле столкнулись три легковых автомобиля. Деталей случившегося пока нет, в пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщают, что экстренные службы города уже находятся на месте.

Подробности происшествия в данный момент уточняются, информации о пострадавших также нет, однако известно то, что две из четырёх полос движения перекрыты последствиями ДТП. Водителей, планировавших проехать в сторону Рижской эстакады, просят заранее позаботиться о маршрутах объезда проблемного участка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве автомобилист сбил человека на самокате, который пересекал пешеходный переход. Обстоятельства пока неизвестны, однако инцидент попал на запись с камер видеонаблюдения. По ней хорошо видно, как автомобиль врезается в человека на самокате, и тот от удара отлетает в сторону. О состоянии пострадавшего водителя самоката также ничего неизвестно.