Ефимов: Город реализовал на торгах более 650 коммерческих помещений

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В этом году с января по сентябрь город продал на аукционах 653 нежилых помещения под ведение бизнеса.

«Это на 7 процентов превышает число реализованных в прошлом году подобных объектов, когда оно составило порядка 600 лотов, и на 50 процентов больше аналогичных показателей 2020 года – тогда за девять месяцев было продано около 430 объектов», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Все выставленные городские лоты - свободного назначения. Собственники сами решают, как их использовать. К примеру, небольшие помещения в основном занимают кафе, парикмахерские и салоны красоты, танцевальные и художественные студии, магазины у дома. А крупные - рестораны, супермаркеты, офисы, выставочные пространства и другие коммерческие предприятия.

Как пояснил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, бизнес получает на свои нужды от города самую разную недвижимость. Выбор большой - по месту, метражу, этажу и даже возможности отдельного входа. Покупатели могут взять помещение и в новостройках с чистовой отделкой.

«По итогам девяти месяцев 2022 года самым маленьким стало помещение площадью 7,8 «квадратов» в Измайлово, - уточнил глава ведомства. - А самый большой из проданных лотов находится в районе Ростокино на северо-востоке города. Его площадь составляет две тысячи квадратных метров».

ШЕСТЬ УЧАСТНИКОВ НА ЛОТ

Проведённые в этом году городские торги выглядит в цифрах так:

- участники - 3,6 тысячи предпринимателей, коммерческих компаний и инвесторов;

- высокая конкуренция - в среднем 6 участников на лот;

- самая востребованная недвижимость - в Центральном округе столицы, где на торгах ушли с молотка 115 объектов. Далее продажи распределились по количеству реализованных объектов: на юго-западе - 88, на севере – 80, на востоке – 70, на юго-востоке – 67, на западе – 66, на юге – 51, на северо-востоке – 50, на северо-западе – 37, в Новой Москве – 19, в Зеленограде – 10;

- помещение с самым высоким спросом - на 2-м Войковском проезде на севере города, его площадь - 38,3 квадратного метра. На этот лот претендовало 54 участника;

- средняя начальная стоимость квадратного метра - около 100 тысяч рублей, а превышение начальной цены – 24 процента.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Аукционы проводят в онлайн-формате на торговой площадке «Росэлторг». Чтобы участвовать, достаточно лишь регистрации и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Вся информация о лотах - в разделе «Имущество от города» Инвестиционного портала Москвы. Там же - подробные описания объектов, виртуальный осмотр помещения или здания, оценка его расположения.