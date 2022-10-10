Солнечную и теплую погоду до +13 градусов пообещали москвичам 10 октября 2022 года

10 октября в Москве похолодает, но осадков не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москву не покидают солнечные и относительно теплые дни: 10 октября в столице ожидается до +13, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Дождей при этом не прогнозируется, а переменная облачность будет периодически сменяться прояснениями.

Также не ожидается и сильного ветра, порывы будут достигать 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм ртутного столба.

- В течение дня синоптическая ситуация обусловится гребнем антициклона с запада, благодаря чему распогодится, а температурный фон окажется на 3-4 градуса выше положенной климатической нормы, — отметил Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что по области температура днем составит от 9 до 14 градусов тепла.

А вот ночью прогнозируется снижение температуры до 2-3 градусов. Как ранее сообщал KP.RU, на неделе синоптики прогнозируют и легкие заморозки.