Полиция задержала 57-летнюю жительницу Подмосковья за кражи автозеркал на 547 тысяч рублей

Подозреваемую задержали и оставили под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57-летняя жительница Подмосковья задержана по подозрению в краже 14 зеркал заднего вида с люксовых иномарок в центре Москвы, сообщает МВД Медиа. Преступления она совершала по ночам на улице Госпитальный вал. Общий ущерб от ее действий составил 547 тысяч рублей.

Предполагаемую воровку полицейские поймали на Новой Басманной улице. К тому времени краденого имущества у нее на руках уже не было.

- Похищенное имущество злоумышленница сбыла, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению, — отмечается в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье о краже, фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщил, что житель Подмосковья похитил из одной из столичных квартир дверь, оборудованную новейшими системами безопасности. При этом из самой квартиры злоумышленник ничего брать не стал.