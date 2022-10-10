Мотоспасатели Москвы завершили сезон патрулирования в 2022 году

Мотоспасатели патрулируют Москву с мая по октябрь. Фото: mos.ru

В Москве с началом октября завершился сезон работы мотоподразделения Пожарно-спасательного центра столицы, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. В этом году его сотрудники 1859 раз выезжали на патрулирование улиц, парков и зон отдыха, 100 раз оказывали помощь в ликвидации последствий ДТП, 125 раз оказали социальную помощь обратившимся за ней.

Подразделение состоит из 11 расчетов, которые базируются в центре, на западе и юге Москвы, а также в Новой Москве и Зеленограде. Сезон работы длится с мая по октябрь. На патрулирование каждый день выходили 160 человек.

Летом, особенно в период жары, маршруты проходили вдоль пикниковых зон и зон отдыха у воды. Мотоспасателям не раз доводилось оказывать первую помощь посетителям пляжей, которым стало плохо из-за жары.

Ездили спасатели и на вызовы, связанные с дорожными авариями. У каждого расчета имеется оснащение, которое позволяет свободно действовать в любой нештатной ситуации. Это и аварийно-спасательный инструмент, и специальные накладки на острые края и подушку безопасности автомобиля, и средства пожаротушения, и медикаменты.

- Мотоспасатели ограждают место ДТП и снимают клеммы с аккумуляторов транспорта, чтобы исключить возгорание. Если потребуется извлекать пострадавших, поврежденные автомобили стабилизируют, а уже после проводят спасательную операцию, - уточняется в сообщении.

Кроме того мотоспасатели помогают искать пропавших в лесу людей, перевозить человека с инвалидностью, вскрывать случайно захлопнувшиеся двери. Их привлекают к охране порядка на массовых мероприятиях.

С окончанием мотосезона пожарные перейдут на службу на автотехнике и будут участвовать в ликвидации возгораний и других ЧС, а также проходить учебу.

Ранее KP.RU рассказал, как инспектора ЦОДД на велосипедах патрулируют улицы Москвы.