Бочкарёв: На станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро завершается отделка платформы

«Завершается архитектурное оформление платформенной части станции «Текстильщики» восточного участка БКЛ. Практически полностью отделаны гранитом береговые платформы и мостовые переходы между ними. Путевые стены оформлены панелями из мрамора светлых тонов. Общая цветовая гамма интерьеров станции выдержана в серых тонах. Платформенную часть украсит архитектурная подсветка голубого цвета», – рассказал Глава строительного комплекса.

Андрей Бочкарёв пояснил, что основная идея дизайна станции - в контрасте простых по геометрии стен и пола и геометрически сложной потолочной зоны.

«Главной узнаваемой особенностью станции является потолок. За счет использования двухуровневых панелей с закарнизной подсветкой создается геометрия ткацкого станка», – добавил Андрей Бочкарёв.

Константин Маслаков, гендиректор «МИПСТРОЙ 1» (входит в Группу компаний «Мосинжпроект», которая является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых станций столичного метро) сообщил, что отделочные работы продолжаются и вестибюлях №1 и №2.

«В вестибюлях станционного комплекса «Текстильщики» выполнена укладка пола гранитом и облицовка стен гранитом и мрамором. Завершается монтаж потолочной зоны. Ведутся работы по облицовке фасада вестибюлей композитными панелями. Для отделки применяются долговечные и высококачественные материалы», – дал разъяснение Константин Маслаков.

Генеральный директор компании-подрядчика добавил, что в вестибюле №1 уже установлено все необходимое эксплуатационное оборудование.

«В зоне вестибюля смонтировано оборудование кассового зала, турникеты и современная навигация. Установлена последняя секция из трех эскалаторов, которые обеспечат подъем пассажиров со станции и выход на Шоссейную улицу. В ближайшее время приступим к их грузовым испытаниям. Ранее установленные 6 эскалаторов уже прошли обкатку», - уточнил Константин Маслаков.

В состав восточного участка БКЛ общей протяженностью порядка 11 км входят четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Открытие участка улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.