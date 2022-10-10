Необычная 80-метровая скамейка появилась на входе в парк «Покровское-Стрешнево» в Москве

Необычная 80-метровая скамейка появилась на входе в подмосковный парк Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Необычная скамейка длиной 80 метров появилась на входе в парк «Покровское-Стрешнево» в Москве. Как рассказали в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы, волнообразная скамья заменила группу одиноких разрозненных лавочек.

Место для отдыха нестандартного размера и необычной формы обустроили на входе в парк со стороны 5-го Войковского проезда. К этому входу ведет тоннель от жилого района, станций метро «Войковская», МЦК и МЦД-2 «Стрешнево».

Скамья в виде волны сделана из металлического каркаса, который облицевали деревянными рейками. Общая длина лавочки — 80 метров, она также имеет спинку, высота которой — от 55 до 140 см.

Конструкцию изготовили эксклюзивно для парка «Покровское-Стрешнево». Сборка проходила непосредственно на месте установки, куда ее привезли по частям. Работы прошли в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению территории парка.

Теперь лавочка стала главным объектом небольшого места отдыха. В центре образовавшейся рекреационной зоны размещена клумба, изгибы которой повторяют линии скамьи. Отдыхающих от солнца будут защищать густые деревья, растущие поблизости.

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