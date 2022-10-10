В Главархиве рассказали, как в Москве нумеруют дома с 1940 года. Фото: Главархив Москвы

Правила нумерации зданий в Москве действуют с 1940 года, сообщили в Главархиве столицы. Они были введены после того, как город начал активно застраиваться после принятия в 1935 году плана развития и реконструкции.

Часто на месте снесенных домов строилось только одно здание. К некоторым пристраивали корпуса. Во дворах других зданий возводили новые объекты. В результате возникла путаница с номерами не только домов, но и подъездов и квартир.

Общая для всего города инструкция по нумерации была утверждена решением исполкома Моссовета № 2354 в 1940 году. Конкретные проекты уже разрабатывало МосгорБТИ. Тогда-то и появились правила, которые действуют и сегодня.

В частности, на всех радиальных магистралях, улицах, в переулках, проездах, идущих от центра к области, номера домовладений должны были возрастать также по направлению от центра. В проездах кольцевых и поперечных радиальная нумерация шла по ходу часовой стрелки.

В каждом радиальном проезде дома с правой стороны, считая от центра, а на кольцевых и поперечных — считая по ходу часовой стрелки, обозначались четными номерами, а дома с левой стороны — нечетными.

Зданиям, стоявшим на углу двух улиц, давали дробную нумерацию с вынесением в числитель номера, который оно имело по более главной или крупной улице.

Если на месте нескольких снесенных зданий появлялось только одно новое, ему давали наименьший номер из тех, что принадлежали предыдущим зданиям. Если происходило наоборот - вместо одного здания появлялось два, три или более новых - то каждый последующий объект получал к цифре первого здания литеру "а", "б" и так далее.

Здания, возведенные в глубине кварталов, нумеровались по той улице, к которой имели ближайший выезд.

Правила нумерации и присвоения номеров новым домовладениям имели большое значение для столицы. Знание этих принципов поможет не заблудиться в мегаполисе и сегодня.

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