Прокуратура сообщила о снижении количества преступлений в Москве за 2022 год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве стали совершать меньше преступлений, по данным столичной прокуратуры. За девять месяцев 2022 года уровень преступности в городе сократился на 2,5 % в целом, однако цифры по конкретным округам и типам правонарушений разнятся. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за 2022 год в Москве совершили 104 507 преступлений, что на 2,5 % меньше чем в аналогичный период 2021 года. При этом ряд способов незаконной деятельности демонстрирует куда более резкое падение. К примеру, 37 972 преступления в столице совершили при помощи информационно-телекоммуникационных средств, что на 10 % меньше чем в прошлом году. А вот мошенничество, с применением тех же технологий, осталось на том же уровне - 23 717 (-0,1 %)

Статистика по каждому административному округу Москвы за девять месяцев 2022 года:

ЦАО – 14376 (-7%)

ВАО – 12117 (-10%)

ЮВАО – 11694 (+5,1%)

СВАО – 10634 (+0,4%)

САО – 10213 (+8,5%)

ЮАО – 10069 (-3,7%)

ЗАО – 9465 (-0,4%)

СЗАО – 8644 (-6,1%)

ЮЗАО – 8452 (-13,4%)

Новая Москва – 4 649 (+1,8%)

Зеленоград – 2 708 (+5,5%)

Также в московской прокуратуре представили статистику по типу преступлений, совершённых в столице за указанный период. Их значительно меньше, чем правонарушений с использованием смартфонов, Интернета и прочего, но они всё ещё остаются частью нашей жизни: Грабежи - 1247, разбой - 278, хулиганство - 170, угон автомобиля - 443, кража с банковского счёта - 8711, нарушение ПДД, приведшее к возбуждению уголовного дела - 481. Больше всего же в Москве воруют - за девять месяцев совершено 43 990 краж.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали серийную воровку автомобильных зеркал.