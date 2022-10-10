Похолодание ожидается в Москве к 14-15 октября Фото: Мария ЛЕНЦ

Московская мэрия опубликовала прогноз погоды на текущую неделю, с 10 по 16 октября. На протяжении всего этого периода в столице ожидаются комфортные, прохладные условия, но к концу недели ночью уже будет близко к нулевой температуре.

Так, во вторник, 11 октября, температура воздуха в Москве будет держаться в пределах +10-12 градусов. Дождей синоптики не обещают, но переменная облачность москвичам гарантирована. В среду погода останется точно такой же.

Что касается четверга, тут уже начнётся медленное, но похолодание - минимальный порог дневной температуры достигнет +9 градусов по Цельсию, на небе по-прежнему будет облачно, но осадков быть не должно. В пятницу же, 14 октября, дневная температура останется в тех же пределах, но ночью воздух похолодает до +1-6 градусов. Такие же условия ожидаются в ближайший уикенд.

Ранее KP.RU сообщал о том, что научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует на текущей неделе ночную температуру около нуля, а в Подмосковье и вовсе заморозки до -2 градусов.