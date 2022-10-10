Водитель попытался выбросить пистолет на обочину при встрече с патрулём ДПС в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ДПС остановили на Беседенском шоссе автомобиль для проверки. За рулём авто находился 39-летний приезжий, который начал сильно нервничать, и попытался незаметно выбросить из машины пистолет. Однако правоохранители это заметили, о чём рассказали в "МВД Медиа".

Помимо водителя, в автомобиле также находились два его пассажира. Когда сотрудник ДПС подошёл к машине и начал разговор с тем, кто управлял транспортным средством, мужчина сильно занервничал, и попытался потихоньку выбросить на обочину пистолет, но его махинации были замечены патрульными, и всех кто находился в автомобиле задержали.

Выброшенное оружие было подобрано правоохранителями - им оказался кустарно переделанный сигнальный пистолет с пятью патронами. По существующей классификации его определили как нарезное, короткоствольное огнестрельное оружие. Также в машине был найден ещё один пистолет ограниченного поражения, с неустановленным владельцем и 12 патронами.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, подозреваемого поместили под стражу на время расследования.

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