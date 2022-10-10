Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

Среди будущих бойцов много добровольцев: не дожидаясь повестки, они по собственной инициативе приходят в военкоматы. Фото: Сергей Ведяшкин /Агентство городских новостей «Москва».

В Москве продолжается частичная мобилизация. Жители города прибывают на временные мобилизационные пункты, чтобы отправиться в зону СВО. Среди будущих бойцов много добровольцев. Не дожидаясь повестки, они по собственной инициативе приходят в военкоматы. Горожане говорят, что готовы отправиться защищать свою страну и близких.

«Подал документы через сайт «Госуслуги», и мне прислали повестку и вызвали в военкомат. Я не служил, когда была срочная служба, и я хочу восполнить этот пробел в моей жизни, потому что считаю, что армия дает мужчине тот стержень, который пригодится в дальнейшем в жизни», - рассказал мобилизованный москвич корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

Получившим повестки горожанам нет необходимости приносить с собой в военкомат одежду, лекарства и предметы личной гигиены. Все, что нужно, им выдают прямо в пунктах сбора. Необходимыми вещами призванных на службу горожан обеспечивает правительство столицы из своих запасов.

«Пришла повестка, я в этот момент находился на работе. Обратился в военкомат, в военкомате мне дали время на подготовку, также здесь собрали комплект, и дальше будут направлять на распределительный пункт», - сообщил мобилизованный мужчина.

Работа резервных пунктов мобилизации организована по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Сотрудники пунктов мобилизации на месте помогают призывникам решать возникающие вопросы. Кроме того, призывникам выдают все необходимые вещи, одежду и обувь.

«Мобилизованные получают полное обмундирование у себя в части. Здесь выдается спецодежда, аптечка, спальные мешки, косметичка, термобелье», - рассказала журналистам сотрудник пункта мобилизации на севере Москвы Карина.

Во многих пунктах есть специальные помещения для отдыха и ожидания, где можно посмотреть по телевизору фильмы или выпить чаю. Также призывников обеспечивают горячим питанием - в военкоматах работает полевая кухня.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. Всего в рамках призывной кампании будут призваны около 300 тысяч резервистов. По решению правительства, за россиянами, призванными в рамках частичной мобилизации, сохранятся рабочие места.

В столице для отправляющихся в зону СВО бойцов ввели дополнительную материальную поддержку. По решению мэра Москвы Сергея Собянина мобилизованные ежемесячно получают от города выплаты в 50 тысяч рублей.