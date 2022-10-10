Сотрудники стадиона московского «Локомотива» вернулись к работе после проверки арены кинологами Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сотрудники стадиона ФК «Локомотив» вернулись к работе после проверки арены. Об этом рассказали представители клуба РИА «Новостям».

Напомним, как писал ранее KP.RU, утром 10 октября, в понедельник, из-за анонимного звонка с угрозами эвакуировали всех работников «РЖД-Арены» — домашнего стадиона футбольного клуба «Локомотив». Были предприняты необходимые меры обеспечения безопасности, начата проверка.

Как рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Локомотив», сотрудники стадиона вернулись к работе после обследования арены. Кинологи проверили территорию, не нашли ничего подозрительного и дали добро на возвращение работников на свои места.

Несколько дней назад, 6 октября из-за сообщений о минировании эвакуировали сразу несколько судов Москвы. Посетителей и сотрудников Зюзинского, Черемушкинского, Дорогомиловского и Перовского судов вывели на улицу, а территории учреждений оцепили на время проверок.