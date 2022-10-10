Данные СМИ о незаконных хостелах в Москве проверит Следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

После того как на телеканале "Россия 1" появился сюжет о жалобах москвичей на незаконные хостелы в Южном и Юго-Западном округах Москвы, Следственный комитет заинтересовался этим делом и начал проверку, о чём пишет пресс-служба ведомства.

Как сообщили на телеканале, жители вышеназванных административных округов Москвы жаловались на то, что в некоторых домах действуют незаконные хостелы. В частности, претензии предъявлялись к высокому уровню антисанитарии и шуму. Также, по мнению ряда жителей, такие хостелы перегружают инженерные и электросети.

В итоге следователи Симоновского и Гагаринского подразделения СК Москвы начали целый перечень доследственных проверок, с целью выявить незаконные гостиницы, убедиться в их существовании, и подтвердить озвученные в эфире проблемы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве уже начали проверку "опасных" хостелов, где не соблюдаются требования безопасности и размещения постояльцев, закреплённые санитарными нормами и правилами. Тогда речь шла, к примеру, о хостеле в Коптево, который устроили в подвале многоквартирного дома.