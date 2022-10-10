Музей Победы в Москве бесплатно приглашает мужчин с детьми в День отца. Фото: pixabay.com

16 октября, в День отца, Музей Победы в Москве приглашает мужчин с детьми до 14 лет на бесплатные посещения экспозиций. Вход будет свободным, за исключением двух выставок: "Подвиг народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!". Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва".

Посетителей в этот день ждут разные мероприятия и экскурсии, мастер-классы, показ фильмов и выступления спикеров. Вход будет свободным для каждого отца с детьми, которым ещё не исполнилось 14 лет, однако на некоторые выставки своё присутствие нужно согласовать заранее.

Отдельно, в честь Дня отца, была организована экскурсия "Коллекция особого назначения", в ходе которой посетителям покажут образцы особого вооружения, а также личное оружие выдающихся офицеров, полководцев и политиков, таких как Григорий Каранадзе, Сергей Горшков и Андрей Громыко.

Также в музее устроят мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова, и подготовят мероприятие, где дети расскажут о своих папах и поздравят их.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в честь Дня учителя в Музее Победы также устраивали бесплатный вход для педагогов.