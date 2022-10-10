Ветеран ВОВ Виктор Каратаев дал напутствие мобилизованным москвичам

В рамках частичной мобилизации в России будут призваны около 300 тысяч резервистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя Совета ветеранов Басманного района Виктор Каратаев посетил один из мобилизационных пунктов столицы и дал напутствие москвичам, отправляющимся в зону СВО. Ветеран Великой Отечественной войны отметил, что призванные на службу горожане едут охранять рубежи Родины.

«От всей души я передаю вам пламенный привет от ветеранов Великой Отечественной войны, которые душой болеют и беспокоятся за ту обстановку, которая сложилась вокруг нашей Родины. Вам доверены рубежи. Мы в вас верим», - подчеркнул ветеран.

Виктор Каратаев пожелал военнослужащим вернуться домой с победой.

Сейчас столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Во многих пунктах есть специальные помещения для отдыха и ожидания, где можно посмотреть по телевизору фильмы или выпить чаю. Также призывников обеспечивают горячим питанием - в военкоматах работает полевая кухня.

Получившим повестки горожанам нет нужды приносить с собой в военкомат одежду, лекарства и предметы личной гигиены. Все, что нужно, им выдают прямо в пунктах сбора. Необходимыми вещами призванных на службу горожан обеспечивает правительство столицы из своих запасов. Бойцам выдается спецодежда, аптечка, спальные мешки, косметичка, термобелье и многое другое.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. Всего в рамках призывной кампании будут призваны около 300 тысяч резервистов.

По решению правительства РФ за россиянами, призванными в рамках частичной мобилизации, сохранятся рабочие места. Кроме того, президент России подписал закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции. Кабмин РФ, в свою очередь, вводит льготы для индивидуальных предпринимателей. Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 октября сообщил, что правительство утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации. Призванные на службу граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц. Сейчас по закону военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством. Для уже мобилизованных бизнесменов также предусмотрят отсрочку по уплате налогов и других платежей. Мишустин подчеркнул, что уже мобилизованные владельцы бизнеса смогут оформить кредитные каникулы и отсрочку по аренде.

В столице для отправляющихся в зону СВО бойцов ввели дополнительную материальную поддержку. По решению мэра Москвы Сергея Собянина мобилизованные горожане ежемесячно получают выплаты в 50 тысяч рублей.