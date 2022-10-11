Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство оборудования для очистки нефти

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Импортозамещением занимаются все больше столичных компаний. Многие из них не первый год внедряют собственные разработки и постоянно увеличивают выпуск своей продукции. Один из таких примеров - научно-производственная компания VDK, работающая в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Она создает аппараты для нефтехимической и обрабатывающей отраслей, а также систем водоочистки. Ноу-хау VDK - автоматизированная система обессоливания и обезвоживания нефти. Ее делают от и до в цехах компании, расположенных в ОЭЗ. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, пока здесь ежегодно производится около 20 комплектов таких систем. Среди тех, кто их закупает, - почти все крупные нефтегазовые заводы страны, в числе которых «Роснефть», «Газпром» и «Транснефть».

«Сейчас предприятие готовится нарастить производство до 50 комплектов в год, - отметил глава ведомства. - До недавнего времени лидерами по выпуску такого оборудования в стране были зарубежные компании, но отечественные ученые и инженеры доказали, что их технические решения успешно конкурируют с ведущими мировыми аналогами».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, благодаря удобной логистике и развитой инфраструктуре ОЭЗ расположенные здесь компании активно развиваются. У них есть возможность привлекать инвестиции и увеличивать свою выручку. А это в свою очередь позволяет предприятиям вкладываться в расширение производственных мощностей.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Сегодня в компании VDK, расположенной на площадке «Печатники», работают около 30 человек, - уточнил Дегтев. - В ближайшее время предприятие планирует увеличить их количество до 50».

КОНКРЕТНО

Суть разработки столичных специалистов в следующем. Загрязнённая разными примесями добытая нефть просто портит системы ее доставки от скважины до нефтеперерабатывающих заводов. Обычно для очистки «черного золота» приходится вливать в него всякую химию. Это запускает процесс абсорбции и убирает из топлива все ненужное. Но такой способ считается слишком сложным из-за постоянного контроля за каждой операцией.

На смену приходит система компании VDK. С ее помощью очищающие нефть химические присадки попадают в неё автоматически. При этом «умная» техника выберет тот объём, который необходим. Кстати, отечественная разработка пригодится и в других отраслях, особенно там, где нужно соединять жидкости с разными добавками. К примеру, при водоподготовке.