Единая справочная служба Москвы получила более 75 миллионов звонков за семь лет - Сергунина

Семь семёрок или +7 (495) 777-77-77. Пожалуй, все москвичи знают этот номер Единой справочной службы правительства Москвы. Уже семь лет ее специалисты консультируют горожан по самым разным темам, среди которых ЖКХ, оформление документов, пособий и выплат, помощь малому и среднему бизнесу, справочная информация о городских структурах. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, служба даёт ответы на тысячи вопросов.

«Специалисты единой справочной службы консультируют по широкому набору тем, касающихся жизни в Москве. За семь лет на линию поступило 76 миллионов звонков. 44 процента из них уже обрабатывает искусственный интеллект. Голосовой помощник умеет распознавать и синтезировать речь и сам справляется с простыми запросами. Благодаря ему сокращается время ожидания ответа и снижается нагрузка на операторов, которые могут уделять больше внимания сложным запросам», — отметила Наталья Сергунина.

Заммэра уточнила, что список консультаций у операторов службы в этом году пополнился 500 новыми темами. А в функционале голосового помощника дополнительно появилось 17 направлений. Электронный специалист умеет не только находить нужные данные в базе. Его не смутит и сложный вопрос. Робот переключит звонящего на оператора и заранее составит подборку возможных вариантов ответа. Один из них, одобренный человеком, нейросеть запомнит и сохранит. Умная система уже умеет понимать разговорную речь, например, слова «платежка», «машина», «тачка». А ещё распознаёт интервалы времени по фразам «завтра в полдень» или «сегодня в три».

Напомним, в общегородском контакт-центре Единая справочная служба правительства Москвы - одна из главных «горячих» линий. Сегодня жители и юридические лица могут воспользоваться всего более чем 70 «горячими» линиями. Количество поступающих сюда каждый месяц звонков огромное - около 5 миллионов!