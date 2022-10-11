Движение трамваев на проспекте Буденного в Москве восстановили после ДТП на путях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на проспекте Буденного недалеко от остановки «Проспект Будённого, 24» восстановили движение трамваев после аварии на путях. Из-за ДТП задерживались маршруты №12 и 36, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

«Восстановлено движение трамваев на проспекте Будённого», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что после аварии маршруты трамваем были временно изменены. Пассажиров просили быть внимательнее и слушать объявление водителей. Проблемы устранили примерно через десять минут, теперь трамваи ходят согласно расписанию.

Как сообщал KP.RU, в 5 октября трамваи № 17 ходили с задержкой из-за аварии в районе остановки «Печорская улица». Из-за ДТП общественный транспорт временно изменил маршрут. Однако уже через полчаса движение трамваев на Енисейской улице восстановили.