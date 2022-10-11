В комиссариате Москвы назвали наиболее востребованные специальности при мобилизации

Мотострелки наиболее востребованы при мобилизации в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве наиболее востребованными при частичной мобилизации являются мужчины с мотострелковой военно-учетной специальностью, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя военного комиссара столицы Максима Локтева. По его словам, они необходимы для реализации важнейших задач СВО.

Он отметил, что в число популярных военный профессий также попадают специалисты береговых войск ВМФ, ракетных войск, артиллерии, инженерных и железнодорожных подразделений, а также связисты.

Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Планируется призвать 300 тысяч резервистов. Под мобилизацию попадают граждане, которые служили в ВС РФ, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт. Перед оправкой в зону СВО призывники пройдут спецподготовку.

Ранее KP.RU сообщал, что мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве. Там им выдают аптечку, спецодежду, спальные мешки, термобелье, косметичку, а уже в части призывники получат полное обмундирование.