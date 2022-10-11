Синоптик Леус: переменная облачность и до +13 градусов ожидается в Москве 11 октября

Переменная облачность и до +13 градусов ожидается в Москве Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Переменная облачность без осадков и туман прогнозируются в Москве во вторник, 11 октября. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам синоптика, погоду в столице сформирует гребень антициклона. С утра местами возможны очаги тумана, осадков не ожидается. В Подмосковье также будет облачно и сухо, воздух прогреется от +9 до +14 гарусов.

К вечеру вторника атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. В городе будет дуть северный ветер со скоростью 1-6 метров с секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании до 9-10 градусов днем и заморозках ночью в Москве. В столице на этой неделе сохранится сухая и солнечная погода, однако температура начнет заметно понижаться.