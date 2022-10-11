СК требует арестовать мужчину за изнасилование 13-летнего ребенка на западе Москвы

В Москве 54-летний мужчина надругался над малолетним ребенком Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве следственный комитет ходатайствует об аресте 54-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности 12-летнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

Установлено, что в октябре 2022 года мужчина, находясь в квартире на западе столицы, надругался над ранее знакомым ребенком 2010 года рождения. Насильник запугивал подростка, а также угрожал причинить вред его матери.

Потерпевший ребенок рассказал о случившемся близким родственникам, они обратились в полицию. Позднее мужчину задержали. В ходе допроса он признал вину. СК ходатайствует перед Никулинским судом Москвы об аресте обвиняемого.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве задержали двоих мужчин, которые три дня насиловали 13-летнюю школьницу. Задержали двух подозреваемых – это приятели девочки. Возбуждено уголовное дело.