На северо-востоке Москвы демонтировали незаконный торговый комплекс

Работы по демонтажу взяла на себя Госинспекция по недвижимости Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ещё одним самостроем стало меньше в столице. На этот раз нарушителя заметили в Бутырском районе на северо-востоке Москвы. Во время проверки инспекторы Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, выявили сооружение с признаками самовольного строительства на земельном участке на улице Яблочкова, владение 21б. Площадь торгового комплекса - 702,1 квадратных метра. Но капитальное строительство здесь вообще не разрешено. Сам магазин размещался временно, без разработки и согласования проектной и разрешительной документации. Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, торговый центр превратился в капитальное здание вместо некапитального строения.

«Вопрос был рассмотрен в судебном порядке, было установлено, что здание, используемое под торговые цели, является самовольной постройкой, - отметил глава ведомства. - Сооружение не соответствуют строительным и градостроительным нормам и правилам. Земельный участок под строительство капитального торгового комплекса не предоставлялся».

Нарушитель должен был исправить все добровольно, но этого не произошло. Работы по демонтажу взяла на себя Госинспекция по недвижимости. Сейчас площадку уже очистили от стихийного здания. Кроме того, его сняли с государственного кадастрового учета. Имущественные права на него погашены.