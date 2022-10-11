Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2022 8:03

Один килограмм мефедрона изъяли полицейские у жителя Москвы

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве полицейские изъяли у жителя столицы один килограмм мефедрона

В Москве полицейские изъяли у жителя столицы один килограмм мефедрона

Фото: Артем КИЛЬКИН

В деревне Сосенки сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя столицы, который пытался сбыть около одного килограмма синтетического наркотика – мефедрона, сообщает УНК ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, в автомобиле москвича обнаружили и изъяли пакет с запрещенным веществом массой около одного килограмма. При обследовании дома задержанного также нашли электронные весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Покушение на преступление» и часть 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигурант находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что двух приезжих задержали за выращивание 97 кустов конопли в Орехово-Зуево. Плантацию с коноплей обнаружили в деревне Мисцево. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.