Один килограмм мефедрона изъяли полицейские у жителя Москвы

В Москве полицейские изъяли у жителя столицы один килограмм мефедрона Фото: Артем КИЛЬКИН

В деревне Сосенки сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя столицы, который пытался сбыть около одного килограмма синтетического наркотика – мефедрона, сообщает УНК ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, в автомобиле москвича обнаружили и изъяли пакет с запрещенным веществом массой около одного килограмма. При обследовании дома задержанного также нашли электронные весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Покушение на преступление» и часть 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигурант находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что двух приезжих задержали за выращивание 97 кустов конопли в Орехово-Зуево. Плантацию с коноплей обнаружили в деревне Мисцево. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.