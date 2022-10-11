Представители ВНДХ опровергли информацию о «минировании» и эвакуации комплекса «Буран»

Музейный комплекс работает по обычному графику Фото: РИА Новости

Представители ВДНХ заявили, что интерактивный музейный комплекс «Буран» на выставке работает в штатном режиме, а эвакуация в связи с сообщением о минировании не проводилась, так как и самого сообщения не было.

Ранее 11 октября ТАСС сообщил о том, что неизвестный прислал в администрацию выставочной площадки письмо по электронной почте, в котором предупредил о взрывном устройстве, которое якобы может сработать в музейном комплексе «Буран». Уточнялось, что из комплекса вывели до полусотни человек.

- Данная информация не соответствует действительности, эвакуация не проводилась... Кроме того комплекс не рассчитан на одновременное посещение 50 человек, — говорится в телеграм-канале ВДНХ.

Музейный комплекс открылся в 11:00 и будет работать по графику до 20:00.

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