Житель Москвы потерял четыре миллиона на сделке по обмену валюты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Москве мужчина потерял 4 млн рублей, пытаясь обменять валюту. Он нашёл через знакомых двоих менял, договорился с ними о встрече, но когда "дельцы" получили деньги - они просто с ними сбежали. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

Встреча с менялами была назначена возле торгового центра, на 19-м километре МКАД. Мошенники подсели в машину мужчины, получили от него 4 млн рублей, и сказали ему ожидать их возвращения. Однако, стоило им покинуть автомобиль, как они просто пропали.

Спустя некоторое время оперативники уголовного розыска задержали двоих мошенников, ими оказались 20-летний приезжий и 24-летний житель Москвы. Большую часть украденных денег удалось вернуть, однако какую-то долю парочка успела потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Менялы сейчас помещены под стражу, на время завершения расследования и доукомплектации доказательной базы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что мошенник из Башкортостана шантажом и угрозами выманил более 3 млн рублей у подростка из Москвы, с которым больше года переписывался под видом разных девушек.